Ei tante fra helvete

"Gilberts grusomme hevn" bygger på en barnebok av Stein Erik Lunde, og man kan trygt si at handlingen minner om Roald Dahls persongalleri der enkelte voksne utvikler seg til onde skapninger.

Fakta: Gilberts grusomme hevn Komedie Regi: Hanne Larsen. Med: Simon Hobbel Rosendahl, Gisken Armand, Hannah Dybvand, Frida Hallgren, Egil Hegerberg, Sindre-Benedict Hendrichs. Norge 2016 1 time 30 minutter. Aldersgrense: 6 år.

I dette tilfelle blir tante Doris heksa fra helvete. Det skjer den uka hun er barnevakt for 11 år gamle Gilbert, gutten som er så allergisk at han får monstertryne hvis et spor av egg havner i øyet, eller spyr hvis han spiser noe som helst med egg i.

Selvopptatt tante

Du må svelge et par premisser for å godta filmens handling: Gilbert synes det er flaut å fortelle klassekamerater om sin eggeallergi. Bare far, mor og tante Doris vet om den, men – utrolig nok – hun er så selvopptatt og har så mange vondter i kroppen at hun ikke tåler at gutten vil ha et liv med egne venner. Ergo får vi diverse scener der heksa lurer egg i barnet hun er satt til å passe på.

Er det rart Gilbert tenker ut sin grusomme hevn?

Enslige tanter av det hårsåre slaget (finnes det så mange igjen av den klisjeen, da?) bør ligge unna, for her er barmhjertighet fraværende. Man må bare le høyt av den fryktelige scenen der Doris får gjennomgå.

Ujevnt fra skuespillerne

Filmen er egentlig en tradisjonell, realistisk fortelling om en gutt som må lære å være ærlig for å bli akseptert av jevnaldrende. Det gjør ikke oppgaven lett for Gisken Armand at hun må utfolde seg som den slemme karikaturen blant alle de snille, men det holder så vidt. Barneskuespiller Hannah Dybvand er nydelig som nabojente mens Simon Hobbel Rosendahl gjør en anstendig jobb som Gilbert. Svenske Frida Hallgren er søt og naturlig mamma mens komikeren Egil Hegerberg dessverre gjør faren til en godfjott.

Skaff en ordentlig skuespiller neste gang, Hanne Larsen!