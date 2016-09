Angel Olsens farvel til folk

Angel Olsen fikk sitt gjennombrudd som en folkinspirert lo-fi singer/songwriter. På sitt fjerde album viser 29-åringen at hun vanskelig kan la seg sette i bås. Den tidlige fansen vil nok sperre opp ørene når «Intern» innleder albumet med sine svevende synther.

Olsen vender seg enda mer mot den klassiske 60- og 70-tallsrocken enn på gjennombruddet «Burn your dire for no witness» fra 2014. Som på forgjengeren har hun med seg fullt band, men nå framstår hun mer som en bandleder enn en soloartist med selskap av andre musikere. Albumet er delt inn i en A-side og en B-side. Side A gir oss de mer hardtslående låtene: den grønsj-poppete «Give it up», de bossanova-aktige rytmene i «Never be mine», fuzzrocken i «Shut up kiss me» og det smått psykedeliske høydepunktet «Not gonna kill you».