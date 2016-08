Det er deilig å ha noe å glede seg til. Enten det er en reise, et glass vin eller et nytt album fra favorittartisten. Rundt meg har Frank Ocean vært denne favorittartisten for mange.

Forløperen «Channel Orange» fra 2012 har rotert jevnlig, og fem år gamle låter som «Swin Good» og «Novocane» framkaller fremdeles gåsehud. Frank Ocean er en artist som evner å berøre, som evner å skape mystikk. Som fanger fans fra alle leire, fans med store forventninger. Innfris de? Ja. Men kanskje ikke ved første gjennomlytting. Passende nok krever selve albumet tålmodighet, etter fire års ventetid. Selve lanseringsstrategien som fikk internettet til å koke forrige helg opplevdes mest som irriterende.