En renessanse for rocksteady

Plateselskapet Daptone i Brooklyn har gjort mye bra for soulmusikken siden de dro Sharon Jones fram i lyset på sin første utgivelse i 2002. Nylig etablerte de et underselskap for rock, og nå gyver de også løs på reggae.

Eller rettere sagt forløperen rocksteady som strømmet ut fra Jamaica en kort periode på 1960-tallet. Debutalbumet til The Frightnrs høres ut som det stammer fra samme tid og sted, men er ferskvare fra New York. Tragisk nok døde vokalist og låtskriver Dan Klein av muskelsvinn i juni, da platen var klar. Det kan virke umulig å erstatte ham, men albumet blir uansett stående som et flott testament over The Frightnrs.