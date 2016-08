Suksess avler alltid etterfølgere, så hvem blir de nye søstrene Söderberg i First Aid Kit?

Haim-søstrene gjør det bra, men ligger litt på siden. Lily og Madeleine Jurkiewicz åpnet bra, men årets "Keep it together" var en skivebom. Søstrene Staveley-Taylors i The Staves har hatt drahjelp av selveste Justin Vernon, men det spørs om ikke søstrene Allison, Meegan og Natalie Closner fra Portland i Oregon ligger tettest opptil. De bruker til og med samme produsent, Mike Mogis fra Bright Eyes.