M.I.A., en eksotisk fugl fra London

M.I.A. tar seg like store friheter til å adressere Ebola-krise, flyktningkrise, krysskultur og kjendiskultur, mikset med hip hop, pop, bhangra og fugleimitasjoner. Hun er politisk og mediekritisk, grenseløs og ambisiøs: When I see that border, I'm gon' cross the line, when I see that dream, I'm gon' make it mine.

M.I.A. debuterte med «Arular» i 2005 og har hele veien begeistret dansegulv og kritikere. Med «AIM» evner hun ikke fullstendig å formulere en helhet og en retning. Det er som hun står på siden av det kaoset som er verden og forsøker å favne om alt, men bare klarer å gripe delene – for så å forsøke sette dem sammen til en miks som gir mening, for henne, mer enn lytteren.