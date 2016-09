Tre år etter "Big wheel and others" er Cass McCombs ute med plate nummer åtte, en miks av folk, litt sumpblues og mye silkesoul. Og som tidligere, er det kutt her som gjør at du får full belønning for tiden du investerer i lytting.

Selv setter jeg et stort kryss ved "Laughter is the best medicine", frisket opp med noe som høres ut som treblåsere, pluss mørk snakking over den myke vokalen. Rev. Goat Carson er gjest. "Opposite house" med Angel Olsen i koret er også en sang som tåler å høres igjen.