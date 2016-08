Håkan Hellström er mer enn matrosdress, trompet og asfaltballader. Denne gang nærmer han seg til og med politikken.

I hvert fall på plateomslaget. Det er tegnet av Jan Lööf, som et innlegg i den svenske innvandringsdebatten. Her er det svenskene som er uønsket, i et land styrt av dyr.