"Shining in the distance" minner om The Band, og da er jeg solgt. Godfølelsen blir ikke mindre når harmoniene faller inn. Når et band åpner slik, vet du at det vil komme mer bra. Neste kutt, "Third day in a row", bekrefter dette.

Trioen Charles Muench, Maya de Vitry og Oliver Craven fra Lancaster i Pennsylvania bytter på å synge og kore på platen. De gir oss en americana-miks med country og bluegrass og har et ekko av Everly Brothers i "Somehow". De utvider samtidig sitt tidligere lydbilde ved å rekruttere en trommis, i tillegg til å slippe gjester inn i studioet.