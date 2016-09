I juli i fjor falt Nick Caves 15 år gamle sønn Arthur ned fra en klippe nær Brighton og døde. Dette danner rammen rundt det 16. albumet fra Nick Cave & The Bad Seeds.

Platen var godt underveis da tragedien inntraff, men den er ikke til å komme utenom når du lytter til de åtte kuttene. Åpningen "Jesus alone" ble skrevet før ulykken, men det må gjøre ufattelig vondt å ta med en sang som starter med you fell from the sky, crash landed in a field near the river Adur. Kompet er ubehagelig, vokalen messende.