Tom Roger Aadland synger Dylan på nynorsk

Da Tom Roger Aadland var 14 år, fikk han en bok med Jan Erik Volds oversettelse av Dylan-tekster. For sju år siden oversatte han selv albumet "Blood on the tracks" til "Blod på spora".

Denne gang tar haugesunderen for seg 50 år gamle "Blonde on blonde". Å gjendikte Dylan er ikke enkelt, særlig ikke sanger som det er vanskelig å vite helt hva handler om. Det finnes flere av disse på "Blonde on blonde", men Aadlands univers fungerer. Han flytter geografien til Norge, slik at vi får "Sitje fast i strileland med sentrumsblues i kveld".