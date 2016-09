Ufokusert voksenpop fra Sophie Ellis-Bextor

Sophie Ellis-Bextor hører for undertegnede tenåringstiden til. Monsterhiten «Groovejet (If this ain´t love)» med Dj Spiller roterte tungt på pikerommet for nøyaktig 16 år siden.

Ellis-Bextors videre karriere har gått meg hus forbi, men jeg hadde likevel positive forventninger. «Familia» sies å være en oppfølger til «Wanderlust» fra 2014, både i innhold og innpakning. Igjen har hun samarbeidet med Ed Harcourt, en av 2000-tallets singer/songwriter-favoritter. Særlig «Crystallise» har en unektelig harcourtsk touch. Trivelige trompeter, duse gitarer, duvende strykere.