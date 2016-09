The Handsome Family med ekteparet Brett og Rennie Sparks debuterte med "Odessa" i 1994, uten at verden gikk av hengslene. Siden den gang har de levert en rekke flotte album, men har nøyd seg med å spille på små steder de gangene de har besøkt Stavanger.

I 2014 ble imidlertid deres 11 år gamle "Far from any road" plukket ut til å være åpningstema for suksesserien "True detective", og dermed vet noen flere hvem de er. Forhåpentlig hjelper det på salget av deres tiende album, for miksen av melankolske ballader, saktegående folk, skeiv country og majestetisk tristesse er like harmonisk lys som den er melodiøs mørk.