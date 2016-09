Bydelsmat i dagslys

Mitt Mekka i Hundvåg-senteret i Krossen er et forsøk på å gi innbyggerne et mattilbud i rolige omgivelser på dag og ettermiddagstid. Kveldsåpent begrenser seg til en torsdag i måneden, mens man har prøvd seg på champagnelunsjer på lørdag.

Spisestedet har overtatt lokaler som tidligere huset optiker og sparebank, og er innredet i grått, der bøker langs vinduene og et oliventre skal gi et hjemmekoselig inntrykk. Foruten kafémat er menyen fornuftig nok begrenset til sju-åtte retter, man prøver ikke å gape over et alt for stort og upersonlig utvalg.