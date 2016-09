Meksikansk tristesse

Det verste er at jeg var skikkelig sulten. Hadde ikke spist skikkelig på mange timer, men det føltes som dager. Det rumlet bokstavelig talt i magen da vi entret lokalene i Myhregården hvor Casa Mexico startet opp for en tid tilbake og fikk beskjed om at det var fritt valg i bord, bare ett var opptatt. Så vi satte oss ved et vindusbord med utsikt mot Klubbgaten og Lars Oftedals plass, og tross salig Oftedals knusktørre syn på saken bestilte vi hver vår øl, som vi drakk mens vi studerte menyen, som liknet besynderlig på den som i sin tid ble presentert hos konkurrenten Mexico på Skagenkaien.

Ikke at det betyr så mye - meksikanske restauranter har stort sett det samme på menyen, slik italienske og kinesiske har.