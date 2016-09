Aftenbladets smakspanel har igjen satt kursen for gaukebyen, og tygd seg gjennom 33 ulike menyer. Enkelte restauranter har hevet seg fra sist, andre scorer ikke like høyt. Her er våre anbefalinger. God appetitt.

49 steder tilbyr smaksopplevelser til 100 kroner i Sandnes denne uka. Den oppmerksomme leser vil legge merke til at vi har anmeldt færre steder enn dette. Det skyldes at vi har konsentrert oss om dem som tilbyr en lunsj- eller middagsrett. Vi har styrt unna stedene som bare tilbyr drikke, konfekt, brød, kaker eller flasker med eddik og olivenolje.