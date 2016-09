Ære være Kristian Arntsen for alt han gjør for å redde verden. Showet klarer han dessverre ikke å redde helt.

Stavangeren: Kristian Arntsen er en humanist av format. Han gjør mer godt enn man kan forvente av et menneske. Miljø, flyktninger, naboer, venner og mange andre kan skrive under på det. Derfor er det med litt tunge fingre på tastaturet vi konstaterer at dette showet dessverre ikke er kjempegodt. Arntsen har høyden inne, men ikke bredden. Noen innslag er virkelig morsomme. Zlatan er, som vanlig, fornøyelig galen. Gaute Haarrs omgang med gift i landbruket er fin. Kveldens absolutte høydepunkt kommer når han strever med å få gjøre folkavedet morsomt. Alvoret kommer brått og vondt. Klovnen kaster plutselig maska og fortellingen setter seg i mellomgulvet.

Anmeldelse: Nerdene på Rogaland Teater