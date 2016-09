Beksvart drama om utstøtt krigsveteran

"Quarry" gir et klaustrofobisk, trøstesløst bilde av en plaget mann, på en måte som sender tankene til "Breaking Bad".

En gjennomført dysterhet ligger som et kveldende, vått teppe over tv-versjonen av Max Allan Collins historie om den hjemvendte marinesoldaten Mac Conway (Logan Marshall-Green). Handlingen utspinner seg i Memphis på 70-tallet. Conway har nettopp kommet hjem etter flere år som marinesoldat i Vietnam. Å fortsette livet som om ingen ting hadde skjedd, viser seg fort å være en umulig oppgave. Han mistenkes for å ha deltatt i krigsforbrytelser, får ikke jobb, forholdet til kona er i ferd med å rakne, og som om dette ikke var nok, dukker det opp en mystisk type som forsøker å verve ham som leiemorder.

Tidskoloritten er gjennomført, om enn ikke påtrengende. Interiør og musikk forteller mye om hvor vi er i tid, men aldri på en overtydelig måte. I stedet konsentrerer man seg om å skildre tidsånden. Opinionen har snudd i sitt syn på Vietnam-krigen, og i stedet for at soldatene vender hjem som helter, blir de møtt av aggressive demonstranter.