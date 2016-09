Humrestoff med for mange svakheter

Selv et komisk talent som Johan Glans klarer ikke å redde "Swedish Dicks" fra sin egen retningsløshet.

De gode nyhetene først: Strømmetjenesten Viaplay satser med denne serien på egenprodusert innhold, slik Netflix og HBO har hatt stor suksess med de siste årene. Med på laget har de store navn som Peter Stormare og Keanu Reeves, og manuset er spekket med herlige klisjeer med en del velkjente skandinaviske innslag. Dessverre er svakhetene for store og mange til at "Swedish Dicks" blir noe mer enn en slags guilty pleasure-underholdning for oss med i overkant barnslig humor.

Peter Stormare spiller hovedrollen som Ingemar, en tidligere stuntmann, nå en forfyllet og forholdsvis mislykket privatdetektiv. Han slentrer omkring i et parodisk kostyme samtidig som hans Johnny Cash-klingende stemme i voice over gradvis forteller oss hvordan han havnet der han er nå. Når han så blir lurt av en klient, møter han sin kommende kollega, en naiv, slapstick-komisk DJ (Johan Glans) fra faderlandet Sverige, som han motstrebende inngår et "profesjonelt" partnerskap med.