Intenst drama om narkokongens fall

Mange av oss likte best den første sesongen av "House of Cards" fordi den skildret hovedpersonens vei oppover mot maktens tinder. Det ble ikke like spennende da han skulle forsøke å holde på makten. Også "Narcos" brukte første sesong på å beskrive narkobaronen Pablo Escobars vei fra småkriminell til en av verdens rikeste menn, men her sørget man for å avslutte med den berømte fengslingen og den påfølgende rømningsaksjonen. Sånn sett lå alt til rette for at neste runde kunne bli minst like spennende, og det er en glede å se at serieskaperne innfrir.

Det er en mann på flukt vi møter når teppet går opp for den nye sesongen. Escobar jages av både nasjonalt politi og en voksende spesialstyrke fra USA, og han må forsøke å få forretningene opp å gå igjen samtidig. Det skaper grobunn for mye spenning, mange gode beskrivelser av hestehandlene som figurerer i internasjonal toppolitikk, og ikke minst er det en interessant skildring av den stormannsgale mafiabossen som kunne bestille kaldblodige drap samtidig som han lekte kjærlig med ungene.