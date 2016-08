Det er ingen grunn til å betvile serieskaper Cameron Crowes bakgrunnskunnskaper når han går i gang med å skildre livene til de "usynlige" bandmedlemmene, de hardtarbeidende roadiene som jobber lange og ubekvemme dager og netter for at publikum skal få oppleve favorittbandet live. Crowe hadde lang fartstid som musikkjournalist før han gikk til filmen, og har ganske sikkert flere gode rockebransjehistorier på lager enn de aller fleste andre kan drømme om. Spesielt derfor er det skuffende at "Roadies" framstår som så blodfattig og anonym.

Vi følger først og fremst turnémanager Bill (Luke Wilson), produksjonsmanager Shelli (Carla Gugino) og riggeren Kelly Ann (Imogen Poots), gjennom store og små problemer, men mest av alt gjennom den evige repetisjonsøvelsen det er å rigge opp og ned en stor scene med tilbehør.