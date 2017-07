Nå kan du se Stavanger-båten i storfilm: – «Dunkirk» var en velsignelse for M/S «Rogaland»

Mannskapet til «M/S Rogaland» gleder seg til å se både seg selv og skipet i Hollywood-filmen «Dunkirk» under premieren onsdag 19. juli. Men hva betyr egentlig en rolle i en av sommerens største filmer for et veteranskip som vanligvis ligger i Vågen i Stavanger?