Gatemat til folket

Aarhus er europeisk kulturhovedstad i år, og har gastronomi blant et av sine programområder. Byen har da også et utall gode spisesteder å velge mellom. Valgets kvaler er vel noe vi alle har kjent på fra tid til annen, og da kan matmarkedet Aarhus Street Food være et greit sted å starte.

Man skal være ualminnelig kresen - eventuelt fullstendig stappmett - for ikke å finne noe som frister i den gamle bussgarasjen som huser det forholdsvis nye matmarkedet. Her dufter det av thailandske curryer, vietnamesiske banh mi, sprøstekt and, burgere, steam buns, jamaicansk grillmat, meksikanske tacos og erkedanske tarteletter, for å nevne noen av de mange bodene som har sitt faste tilholdssted på Aarhus Street Food, like nedenfor jernbanestasjonen i sentrum av Aarhus.

Familievennlig

– Vi savnet et sted hvor vi kunne gå ut og spise, hele familien, uten å bli flådd, men uten at det var søppelmat, sier Britt Vorre.

For fire år siden var hun på ferie i London sammen med sin mann Thomas og deres tre barn.

– Det var Pizza Hut og Burger King hver dag, og til slutt orket jeg ikke tanken på det lenger. Da vi så oppdaget Borough Market var det bare fantastisk. Noe sånt må vi kunne lage i Aarhus, tenkte vi, sier Vorre.

3500 gjester hver dag

Hun er selv opprinnelig lærer, mens mannen har bakgrunn fra IT. De fikk med seg gründeren Kasper Kragelund, og tre år senere var Aarhus Street Food et faktum. For å nå budsjettet trengte de mellom 1000 og 1500 gjester hver dag. Det viste seg å ikke være noe problem. Om lag 3500 gjester er innom markedet daglig.

– Vi har tjent penger fra dag én. Det er ganske uvanlig, og vi er selvsagt veldig glade for det. Om lag halvparten av bodene drives av folk som er helt nye i bransjen, så vi representerer så avgjort noe nytt og friskt. Markedet ble en suksess fra første stund, med stinn brakke i åpningsuka, sier Vorre.

Markedet skiller seg i så måte ut fra det mer etablerte Central Food Market noen kvartaler unna, hvor en rekke mer etablerte restaurantkjeder er representert, deriblant en ny avlegger fra den københavnske grøtbaren Grød, samt kokkebrødrene Koch.

18 nasjonaliteter

Vorre peker på flere elementer som har bidratt til markedets suksess.

– Vi fant tidlig ut at det ville være smart å ha det innendørs. Vi har også uteservering, men det er ikke så stas å sitte ute når regnet høljer ned. Vi har også sørget for å ha stor variasjon i hva slags mat som tilbys. Vi har 21 matvogner, 18 land er representert, og vi har 7 barer. Dette er et uformelt sted hvor folk sitter ved langbord og vi tar bare imot reservasjoner til selskap på over 16 personer, og bare i ukedagene. I tillegg jobber vi mye med å sørge for at alt som serveres, er hjemmelaget. Vi forventer ikke at folk skal ha kapasitet til å bake sitt eget brød, men da må de få leveranser fra en skikkelig baker, ikke kjøpe noe billig og kjipt på Netto. I tillegg krever vi at alle skal servere en rett til 50 kroner. Dette skal være et sted hvor folk kan spise seg mette uten at det koster skjorta, sier Vorre.

Mange ønsker å bli med på suksessen. Vorre forteller at hun får om lag 10 søknader i uka fra folk som ønsker å åpne et serveringssted på markedet. Til sammen jobber det 200 personer i de selveide matvognene, mens Vorre har om lag 65 ansatte i barene og fellesområdene.

– Drømmen er at noen av matvognene her skal vokse seg så store at de får til å åpne egne restauranter, avslutter hun.