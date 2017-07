Game of Thrones-skuespiller om rollen: – Han tenner på makt

– Han er en fortapt sjel. Et menneske som har mistet alt, et menneske som har sett verden brenne og som kun ønsker det beste for seg selv.

Slik beskriver danske Johan Philip «Pilou» Asbæk (35) rollefiguren sin Euron Greyjoy i Game of Thrones, TV-serien som er den mestvinnende i Emmy Primetime-sammenheng noensinne.

Første gang seerne møtte Euron var i forrige sesong. Da drepte han broren Balon ved å kaste ham fra en hengebro – for så å stjele «Salt Throne» fra niesen og nevøen sin.

– Han er en ganske ond type. Han er på ingen måte diskret og tar det han vil ha. Ferdig med det, forteller Asbæk.

De beste scenene?

– Vil få Ramsay til å ligne på et lite barn

For nordmenn flest er 35-åringen kanskje mest kjent for rollen sin som spinndoktor i den danske TV-serien Borgen. Rollen som Euron er hakket mer intens – både for ham selv og seerne.

– Det er en heftig rolle å spille. Euron er en «psycho» som er ganske brutal, men som også har flere sider ved seg. Man vet aldri helt hvor man har ham.

Flere utenlandske nettsider har allerede utnevnt Asbæks rolle som den nye skurken i sesong 7 av Game of Thrones, som starter på mandag.

– Det er vanskelig å være mer motbydelig og ond enn Joffrey og Ramsay, men med Euron kommer et «wildcard» inn i serien. De to andre er unge, så min karakter vil få Ramsay til å ligne på et lite barn ved at han har et større fysisk potensial til ondskap. Han er mer skandinavisk i sin fremtoning.

Fakta: PILOU ASBÆK Født 2. mars 1982 i København

Dansk skuespiller, filmdebuterte med To verdener i 2008.

Fikk sitt gjennombrudd i TV-serien Borgen.

Kom inn i Game of Thrones som Euron Greyjoy i sesong 6, episode 2.

Spilte sammen med Scarlett Johansson i filmen Ghost in the Shell som hadde premiere tidligere i år.

Kommende filmprosjekter er Woodshock (2017) og The Guardian Angel (2018).

Gift med dramatikeren Anna Bro (37), sammen har de ett barn. Kilde: IMDB, NTB

Større rolle denne sesongen

Den danske skuespilleren befinner seg på filminnspilling i London da Aftenposten snakker med ham på telefon. Han holder kortene tett inntil brystet om hva seerne kan forvente seg i den nye sesongen. Likevel letter han litt på sløret da han beskriver hva Euron drømmer om:

– Hans mål i livet er det samme som alle de andres: Å bli konge i Westeros. Planen er nå å bli sammen med en dronning, om det er Cersei eller Danereys er han fullstendig likegyldig til. Det som tenner ham, er makt, og den skal han ha, sier Asbæk.

Forrige sesong var 35-åringen kun med i to episoder. Denne sesongen får karakteren hans en større rolle. Ifølge filmnettstedet IMDb dukker Asbæk opp allerede i sesongpremièren.

– Hvordan er det å spille Euron Greyjoy?

– Jeg elsker det! Det er jo drømmen for en skuespiller å spille en så ekstrem person. Jeg har spilt flere realistiske roller i danske serier og oppsetninger, så å få være med på en amerikansk produksjon som dette er utrolig morsomt. Dette er virkelig et minne for livet.

Gikk bananas under audition

Den danske skuespilleren forteller at han har vært fan av serien siden starten, og da han fikk forespørsel om å komme på audition gikk han «all in». Det var bare et lite problem:

– Jeg fikk tilsendt scenen jeg skulle lese og møtte så opp på et lite kontor hvor serieskaperne David Benioff og D.B Weiss satt. Jeg fremførte den så godt jeg kunne, og så fikk jeg beskjed om å ta neste scene. Den lange scenen, sier han og fortsetter:

– Problemet var bare at den scenen hadde ikke jeg fått. Så da sto jeg der og måtte fremføre den første gang jeg så teksten. Jeg viste ikke hva jeg skulle gjøre, bare at jeg ville imponere dem. Så jeg gikk bananas! Viste all villskapen og desperasjonen jeg hadde i meg – og det funket. De likte tydeligvis det de så, ler han.

Mike Segar, REUTERS/NTB scanpix

Sluttet å se på Game of Thrones selv

Denne villskapen får han selv ikke sett på skjermen, for han har nemlig sluttet å se på serien selv.

– Jeg har ikke sett noe av sesong seks og har ikke tenkt å se de neste sesongene heller. Jeg vil vente til det er over, for jeg vil ikke se min egen prestasjon – hva jeg burde ha gjort og ikke gjort.

Til tross for dette har han stor tiltro til sin egen innsats i Game of Thrones. I et intervju tidligere i sommer fortalte Kit Harrington, som spiller Jon Snow, at han spilte inn flere falske scener for på den måten å unngå at hemmeligheter fra settet kom ut. På spørsmål om Asbæk gjorde noe lignende svarer han lattermildt:

– Nei, fordi jeg gjør scenene mine så bra at de vil beholde alle.