Står opp mot undertrykkelsen

- Jeg vet ikke hva som kommer først – å skape litteratur som skildrer hva mennesker strever med, eller å engasjere seg i livet rundt en. Jeg kan ikke tenke meg livet uten frihet. Da blir det en selvfølge å protestere mot slavekår og undertrykkelse.

Den nigerianske forfatteren har levd så lenge at han var i 30-årsalderen under borgerkrigen i 1967-69, også kalt Biafra-krigen. Han ble satt i fengsel, en erfaring som kom til uttrykk i dagboken "The Man Died", to diktsamlinger, et skuespill og en roman fra 1970-tallet.