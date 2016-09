Sigbjørn Obstfelder elsket sin operasyngende kone Ingeborg. Men de to omkom nesten da han dro henne med på fjelltur fra Setesdal til Ryfylke. Der ble de overrasket av et uvær de slett ikke var kledde for.

Mer om den dramatiske historien finner du her: Fyrig hustru, forelsket Obstfelder