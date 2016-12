- Det heter Norda og Søra

Egersund kan takke Eigerøy for alt. Uten Eigerøy, hadde Egersund vært noen forblåste svaberg ved utløpet av ei elv. Nå danner Eigerøy en naturlig molo mot storhavet. De to sundene mellom fastlandet og øya har til alle tider vært innfartsårene til byen. Lokalt kalles de for Norda Sundet og Søra Sundet. Eller gjør de det? Kartverket er i tvil. De har derfor reist navnesak for å avklare riktig skrivemåte for offentlig bruk. I følge Eigersund kommune er det kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av naturnavn, men før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg.

Også lokale organisasjoner har rett til å si sin mening om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til, følge kommunen.