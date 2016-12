- Hold avstand til bølgene

– Ekstremværet Urd treffer land langs vestlandskysten. Det er meldt om ekstremt store bølger langs kysten. Hold avstand, disse er livsfarlige! Springflo langs kysten. Båtfolk må sjekke fortøyninger og at båtene har det bra, slik at vi slipper unødvendige aksjoner, skriver Hovedredningssentralen Sør-Norge på Twitter mandag morgen.

En bilist melder til Aftenbladet om høye bølger og sjøsprut over bilen i det hun passerte over Hafrsfjord bru mandag ettermiddag.

Byggherrevakt i Statens vegvesen, Eivind Stangeland sier at det ikke har vært på tale å stenge brua for trafikk.

– Sjøsprut over bilen på et slikt sted må man nok regne med slik forholdene er nå. Vårt generelle råd til folk er å holde seg hjemme nå, og kjøre minst mulig på veiene, sier Stangeland.

La bilen stå!

Statens vegvesen oppfordrer på folk å la bilen stå 2. juledag.

– La den stå om du ikke må ut på veien. Årsaken er ekstremværet Urd. Det er ventet kraftig vind og mye nedbør, skriver de i en pressemelding.

Bare de siste dagene har flere veier blitt stengt grunnet ras eller uvær på fjellet. Med den kraftige vinden Urd tar med seg kan også bruer bli stengt og ferjer bli innstilte.

– Vegvesenet har et ønske om at folk skal ferdes trygt på veiene våre. Med et ekstremt vær i vente, kan det oppstå uforutsette og farlige hendelser. Derfor ønsker vi minst mulig trafikk når uværet står på som verst, skriver de videre.

Ellen Kongsnes

Urd blåste stillas over ende

Etter gjentakende meldinger om å sikre løse gjenstander, gikk det ikke lang tid før de første meldingene om uværets herjinger tikket inn i politiloggen.

– Det er et stillas som har blåst over ende i Ragnhilds gate i Stavanger. Stillaset landet hos naboen, forteller vaktleder, Svein Nesse, i brannvesenet.

Ingen personer kom til skade, men hendelsen førte til materielle skader.

Hendelsen skal ha ført til at tak og noen vinduer på nabohuset knuste. Brannvesenet har sikret området.

– Vi oppfordrer alle innbyggerne i distriktet til å ta forholdsregler og gjøre tiltak for å unngå at farlige situasjoner. Dette gjelder spesielt løse gjenstander, sier Nesse.

Folk må forberede seg

Mandag morgen var Aftenbladet i kontakt med Vervarslinga på Vestlandet. De ba folk om å forberede seg og holde seg innendørs når uværet slår til.

– Vi venter vindkast på hele 35–45 meter per sekund, forteller vakthavende meteorolog, Matilda Hallerstig, i Vervarslinga på Vestlandet.

Vannstanden er ventet å stige et sted mellom 75-90 centimeter.

– Ekstremværet vil først treffe land sør for Stad, så beveger det seg sørover. I Rogaland vil uværet inntreffe sent i ettermiddag og kveld, sier Hellestig.

– Vi anmoder folk til å forberede seg på uværet og holde seg innendørs, legger hun til.

Pål Christensen

20 meter høye bølger

Prognosene viser at gjennomsnittshøyden på bølgene langs kysten vil være 12 til 13 meter. Det betyr at en og annen bølge vil bli 20 meter høy.

– Med vindretning vest-nordvest vil vinden gå lenger inn i landet. Det betyr at været over fjellovergangene kommer til å bli fryktelig dårlig. Det kommer til å blåse sterkt i fjellet gjennom hele dagen, og fjellovergangene kan bli stengt allerede fra morgenen av, sier Holmøy.

Frykter at Hunnedalen stenges

– Forholdene er greie ennå, men vi frykter uværet. Plutselig blir det stengt, sier Fred-Jonny Wikøren i vegvesenet ved 15-tiden mandag.

I løpet av natten har det regnet en del i området, men ikke falt noe særlig med snø. Temperaturene har vært milde, men Wikøren er redd kombinasjonen vind og kaldere vær kan gjøre forholdene dårlige.

– Hvis det blir storm og snø utover kvelden, slik det er meldt, så blir sikten mye verre. Til nå har det gått greit, men vi registrerer at det har begynt å komme noe snø nå, sier han.

Wikøren forteller at de er i beredskap i hele distriktet og forbereder seg på uværet.

– Vi har hørt om nedfall av tre i distriktet. Vi og entreprenørene er klare til å rykke ut om det blir nødvendig.

Politiet er beredt på uvær

Politiet har kalt inn flere folk enn vanlig til jobb mandag, får Aftenbladet bekreftet. Både HV-08 og Sivilforsvaret er også varslet om ekstremværet. Bjørnsen sier at beredskapen skal ivaretas om uværet slår til.

– Det er varslet sterk vind og høye bølger på 2. juledag, som normalt er en reisedag. Vi vil derfor anbefale folk å reise før eller etter ekstremværet, sier operasjonsleder, Olaug Bjørnsen, i Sør-Vest politidistrikt på bakgrunn av den informasjonen som foreligger.

Politiet har opprettet dialog med meteorolog og Fylkesmann rundt ekstremværet som er ventet mandag ettermiddag.

– Vi vil ha et møte på formiddagen angående ekstremværet. Vi avventer situasjonen, men vil komme med fortløpende informasjon og anmodninger i morgen etter klokken tolv, sier Bjørnsen.

Sivilforsvaret og HV-08 er beredt

500 personer i Sivilforsvaret i Rogaland er varslet om ekstremværet som er på vei. De står klare til å rykke ut om det blir nødvendig.

– Vi har informert om situasjonen som er under oppseiling, forteller beredskapsvakt, Hugo Bergsaker, i Sivilforsvaret i Rogaland.

Sivilforsvaret har allerede økt bemanningen i distriktet og vil fortsette bemanningen utover dagen.

– Vil det bli behov for vår bistand, så kaller vi inn mannskap på kort varsel.

De har avdelinger fra Lund i sør til Sauda i nord, opplyser Bergsaker.

– Vi er klare til innsats, sier han.

Forbereder seg

Heimevernet er også beredt til å rykke ut om det skulle bli nødvendig.

– Vi har varslet områdesjefene i de aktuelle områdene. Nå forbereder vi en mulig utrykning, men venter anmodning fra politi og Fylkesmann, sier presseoffiser, Tore Ellingsen, i HV-08.

Totalt råder HV-08 over 6500 personer i regionen.

– Det er utrolig enkelt å få folk til å stille opp, forteller Ellingsen.

Pass på!

Politiet i Hordaland oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander. Oppfordringen går spesielt ut til entreprenører, byggmestere og andre som har stillas stående oppe.

– Mandag er det meldt uvær med mye nedbør og svært kraftig vind i Hordaland. Politiet oppfordrer alle om å sikre løse gjenstander, og forberede seg på det dårlige været. Det blir spesielt oppfordret til at entreprenører, byggmestere og andre som har stillas stående oppe sjekker at disse er tilstrekkelig sikret for uværet, skriver operasjonsleder, Lars Geitle, i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Han legger til at det er meldt om høye bølger langs kysten, og politiet minner om at bølgene kan slå langt innover land og at det kan være farlig å bevege seg for nær.

– Det kan også hende det er en god idé å unngå turer i høyfjellet, skriver Geitle.

Lyse ber deg være klar

Lyse følger med på utviklingen av været og har allerede økt beredskapen gjennom julehelgen flere ganger.

– Vi økte beredskapen ytterligere 1. juledag, og har kalt inn ekstra montører og skogingslag som kan rykke ut ved behov. Vi forventer at det dårligste været vil komme 2.juledag, sier Ingvild Ween, kommunikasjonssjef i Lyse.

– Det er en spesiell tid når folk skal hygge seg og lage god mat. Da trenger man strøm.

Det kan nesten virke som Lyse regner med at folk blir uten strøm. Ween kommer nemlig med råd for strømløse:

Nødlader til mobil bør være fulladet før strømmen eventuelt går

Finn informasjon om alternativ oppvarming hos Lyse

Bruk ellers alt som er koselig; ha stearinlys og fyrstikker klare, bruk grillen ute for å lage eller varme mat.

Fakta: Ekstremvær i Norge: 2010-2016 Meteorologisk institutt gir navn til ekstreme værhendelser i Norge. Listen settes opp på forhånd og følger alfabetet. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang, og nå åpnes det for forslag fra publikum. Dette er alle ekstremvær varslet siden 2010: 25. desember 2016 – Urd (vind): Sør-Norge.

29. januar 2016 – Tor (vind): Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

5. desember 2015 – Synne (nedbør): Rogaland, Vest- og Aust-Agder.

1. oktober 2015 – Roar (nedbør): Trøndelag og Nordland.

17. september 2015 – Petra (nedbør): Oppland, Hedmark, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

7. februar 2015 – Ole (vind): Trøndelag, Nordland og Troms.

10. januar 2015 – Nina (vind): Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark.

30. og 31. desember 2014 – Mons (nedbør): Nord-Trøndelag, Nordland.

9. og 10. august 2014 – Lena (vind): Hordaland, Sogn og Fjordane.

12.-14. mars 2014 – Kyrre (nedbør): Trøndelag, Nordland.

8. mars 2014 – Jorun (vind): Finnmark.

12. desember 2013 – Ivar (vind): Møre og Romsdal, Trøndelag.

16. og 17. november 2013 – Hilde (vind): Trøndelag, Nordland.

21. juli 2013 – Geir (nedbør): Agder, Telemark, Buskerud, Oppland.

6. august 2012 – Frida (nedbør, fare for oversvømmelser og jordras): Vestfold, Buskerud.

3. januar 2012 – Emil (vind): Vest-Agder.

25. desember 2011 – Dagmar (vind, høy vannstand): Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Finnmark.

25. desember 2011 – Cato (høy vannstand): Nordland, Troms, Finnmark.

25. november 2011 – Berit (høy vannstand). Kysten fra og med Møre og Romsdal til og med Finnmark.

26. januar 2010 – Ask (vind): Nordland, Troms og Finnmark. (Kilde: Meteorologisk institutt )

Hun oppfordrer folk til å tenke egenberedskap, som for eksempel at man har lommelykter klare, og når vindstyrken øker bør folk sikre løse gjenstander slik at vi slipper få det opp i linje.

Kansellerer helikopter til Nordsjøen

Ifølge nettstedet Heliport.no er samtlige av dagens avganger fra Stavanger lufthavn, Sola til Nordsjøen kansellert.

Det samme gjelder avgangene til Nordsjøen fra Bergen Lufthavn Flesland.

Flyr som normalt

– Vi følger de rutinene som foreligger. Det handler om å feste løse gjenstander, slik at ingenting blåser rundt på området, forteller lufthavnsjef, Leif Lorentzen, ved Stavanger lufthavn, Sola.

Til NTB forteller Avinor at uværet kan skape forsinkelser, men på Sola skal i utgangspunktet vind ikke være noe problem for flytrafikken.

– Vi har to rullebaner og kan velge hvilken vi bruker basert på vindretning. Det er i så fall bakkeoperasjonene som kan sette en stopper for aktiviteten på flyplassen, konstaterer Lorentzen.

Ferjene følger været

Regionsjef for ferjene, Gaute Gangenes, i Norled forteller at ferjene vil gå som normalt så lenge været tillater det.

– Vi har løpende kontakt med mannskapene om bord, og det er de som vurderer vind og bølger i sitt område. Vi prøver å forberede oss så godt som mulig på uværet. Blir vi nødt, så legger vi ned rutene. Vi tenker sikkerhet først, sier han.

I Rogaland har Norled ansvaret for ferjesambandene Mekjarvik-Kvitsøy, Oanas-Lauvvik, Stavanger-Tau, Judaberg-Eidssund-Nedstrand-Jelsa og Hjelmeland-Nesvik-Ombo.

– De reisende kan møte opp til oppsatt tid, men de bør lytte til myndighetenes anbefalinger før de legger ut på reise, sier Gangenes.

Fjordline melder følgende endringer på grunn av «Urd»:

26. desember:

Hirtshals–Langesund kl. 09.00 seiler som normalt.

Langesund–Hirtshals kl. 14.30 utsettes til 27. desember kl. 06.00 (gjester kan være om bord gjennom natten).

Bergen–Stavanger–Hirtshals kl. 13.30/20.00 utsettes til 27. desember kl. 06.00 fra Bergen og kl. 12.00 fra Stavanger (gjester kan være om bord gjennom natten).

kl. 13.30/20.00 utsettes til 27. desember kl. 06.00 fra Bergen og kl. 12.00 fra Stavanger (gjester kan være om bord gjennom natten). Hirtshals–Stavanger/Bergen kl. 20.00 kanselleres.

27. desember:

Stavanger–Bergen kl. 07.00 kanselleres.

kl. 07.00 kanselleres. Bergen/Stavanger–Hirtshals kl. 13.30/20.00 flyttes fremover i tid til kl. 06.00 fra Bergen og kl. 12.00 fra Stavanger.

kl. 13.30/20.00 flyttes fremover i tid til kl. 06.00 fra Bergen og kl. 12.00 fra Stavanger. Hirtshals–Langesund–Hirtshals kl. 09.00/14.30 er ventet å være forsinket med omtrent 2 til 2,5 timer.

Hirtshals–Stavanger/Bergen kl. 20.00 er forventet å være forsinket til kl. 22.00.

Oppdateringer fra rederiet finner du her

Superspeed er kansellert

Søndag kveld opplyser ColorLine at alle Superspeeds avganger mellom Hirtshals og Kristiansand 2. juledag er kansellert på grunn av værforholdene. På forhånd er det varslet opp mot 25 meter høye bølger langs kysten.

Stengte fjelloverganger

Fylkesvei 45, Hunnedalsveien, er klokka 13.40 1.juledag ikke stengt, men har snø- og isdekke, så kjør forsiktig.

Disse veiene og fjellovergangene rammes av været 1. juledag

Fv 50 Hol-Aurland. Stengt på grunn av uvær.

Fv 53 Tyin-Årdal. Stengt på grunn av uvær.

E134 Haukelifjell. Stengt. Åpner ikke i dag.

Rv 55 Sogndal-Leikanger rett øst for Stedjebergtunnelen er det manuell dirigering og ventetid inntil 30 minutter.

Rv 7 Hardangervidda. Åpner ikke i dag.

Rv 13 Vikafjellet. Åpner ikke i dag.

Rv 15 Strynefjellet. Åpner ikke i dag på grunn av vanskelige kjøreforhold og rasfare. Ny vurdering gjøres 2. juledag klokken 10.

Her finner du de sist oppdaterte trafikkmeldingene.

Skredfare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppgraderte 1. juledag sitt skredvarsel for store deler av Sør-Norge.

Flom-og-jordskredvarsling i NVE varsler nå om økt fare for jord- og flomskred i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Varselet er gitt gult nivå som er den nest laveste av fire kategorier etter grønt nivå. Fylkesmannen skal umiddelbart sende varsel på oransje og rødt nivå videre til berørte kommuner og lokale myndigheter.

Det er ikke utstedt flomvarsel for området.

Forsikringsselskap gruer seg

Tryg Forsikring har økt beredskapen på skadesenteret og venter storinnrykk av skademeldinger fremover.

− Vi frykter at det kan bli en del skader, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Han har et godt tips til folket når julefreden brytes av ekstremværet Urd.

– Ta inn all julepynt og andre løse deler utendørs, for dette kan bli heftig, sier han.

Har sendt 35.000 tekstmeldinger

Gjensidige har så langt sendt varsel til 35.000 kunder per tekstmelding i utsatte områder om ekstremværet Urd.

– Tilsvarende ekstremvær som er meldt på denne måten, har tidligere forårsaket skader for flere hundre millioner kroner, sier kommunikasjonssjef, Arne Voll, i Gjensidige.

Han understreker at det er for tidlig å spekulere i forhold til hvordan det vil ende denne gangen, men at det er viktig at vi tar advarslene på alvor.

– Bruk tiden før uværet kommer til å sikre løse gjenstander, tenk over hvor du parkerer bilen og sjekk at fortøyningene på båten din tåler en storm, sier Voll.

Fakta: Varsling av ekstremvær Meteorologisk institutt har ansvaret for beredskapsplanen for varsling av ekstreme værhendelser. Slik foregår det: Ekstremvær defineres som vind eller nedbør så kraftig at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen. Også høy vannstand eller skredfare kan utløse ekstremvarsel. Det er dessuten av betydning at været berører et stort område, for eksempel et fylke.

Ved ekstremvær varsles Norges vassdrags- og energidirektorat, de to hovedredningssentralene, beredskapskontorene til fylkesmennene, Justisdepartementet, politiet, kommunale etater og etater som har nasjonalt ansvar for kommunikasjon og elektrisitetsforsyning. I tillegg går det ut varsling til mediene.

Hvert ekstremvær får navn – annethvert jente- og guttenavn i alfabetisk rekkefølge. Hensikten med navn er å gjøre kommunikasjonen mellom myndigheter og meteorologer lettere, slik at det ikke oppstår misforståelser.

Dagens varslingssystem for ekstremvær kom i stand etter orkanen i Møre og Romsdal nyttårshelgen 1991/1992. Få fikk med seg varselet som ble sendt ut, og ingen beredskap ble satt i verk, noe som gjorde at ødeleggelsene ble store. En ny plan for varsling ble tatt i bruk i 1994.

Høye bølger

På Vestlandet sør for Stad vil været mandag ettermiddag øke til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35 til 45 meter i sekundet innover land. Tidlig på kvelden dreier vinden til nordvest og minker sent om kvelden.

Det ventes også høye bølger langs kysten med en bølgehøyde på mellom 13 og 15 meter. Den maksimale bølgehøyden anslås til å bli opp mot 25 meter.

#Urd vil også gi høye #bølger på #Vestlandet. Signifikant bølgehøyde = middelet av den øverste tredjedelen. Pass på; noen blir høyere. pic.twitter.com/emph39pfec — Meteorologene (@Meteorologene) December 25, 2016

Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75 til 90 centimeter over det som er oppgitt i tidevannstabellen.

Fase B

Ekstremværvarslingen deles inn i fire varsler, fra A til D. Fase A betyr at Meteorologisk institutt øker overvåkingen av været, mens varsel om ekstremvær og når uværet får navn er først i fase B. Varselet benyttes før ekstremværet ventes å inntreffe.

Da har også meteorologen avgjort at det blir ekstremvær og gitt uværet navn. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time.

Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Dette varselet vil informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.