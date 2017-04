Her er oppdragene politiet i Rogaland har tvitret om natt til lørdag:

Kl. 00.00: Stavanger. Politiet kom over en svært beruset mann, 26 år. Ble innbragt til arresten. Var i besittelse av mindre mengder narkotika. Anmeldt.

Kl. 00.50: Stavanger. Ordensforstyrrelse. Mann i 20-åra var hissig og vanskelig mot dørvakter på et utested. Spilte opp da politiet kom til stedet. Politiet brukte pepperspray for å få kontroll over mistenkte. Innsatt i arrest. Anmeldt.

Kl. 01.20: Madla. Grovt tyveri fra skole. Utløst innbruddsalarm. Da politiet kom til stedet var det knust et vindu, og to dører var forsøkt brutt opp. Ikke fullstendig oversikt over hva som var stjålet. Politiet har vært på stedet og sikret spor.

Kl. 01.30: Stavanger. Bruk av narkotika. Politiet kom over en mann i 20-åra som fremsto som ruset. Ble innbragt til arresten. Anmeldt.

Kl. 01.55: Figgjo.Trafikkuhell/kjøring i påvirket tilstand. Bil ut av veibanen. Politiet og ambulanse til stedet. Airbag utløst. Fører, en mann på 18 år, og passasjer til legevakta for sjekk. Det ble tatt blodprøve av fører. Førerkortet beslaglagt.

Kl. 02.00: Bryne. Kroppskrenking. Dørvakt meldte fra om at en mann i 20-åra ble slått av en jevnaldrene mann. Like etter stakk mistenkte fra stedet. Politiet tok forklaring fra fornærmede, som hadde fått et kutt over øyet. Mistenkte er navngitt. Sak opprettet.

Kl. 02.05: Hauge i Dalane. Promillekjøring. Politiet kontrollerte en kvinnelig sjåfør i 20-åra. Blåste til over tillatt verdi i alkometeret. Fremstilt på legevakten for blodprøve. Førerkortet beslaglagt. Anmeldt.

Kl. 02.05: Bryne. Kroppskrenking. Mann i 30-åra ble nektet adgang på utested. Svarte med å slå til dørvakten. Mistenkte stakk fra stedet, ble innhentet av politiet. Innsatt i arrest. Anmeldt.

Kl. 02.10: Slagsmål. To menn i midten av 20-åra slo og sparket til en 18 år gammel mann. De to mistenkte pågrepet og innsatt i arrest. Anmeldt.

Kl. 02.34: Rennesøy. Vold mot offentlig tjenestemann. Mann i slutten av 20-åra var beruset, hissig og lite medgjørlig. Innbragt til arresten. På vei inn til arresten spyttet han rundt seg i politibilen, og på tjenestemennene. Anmeldt.

