Måltidets Hus avvikles - ny satsing på gang på Ullandhaug

Det kommer fram i en pressemelding tirsdag.

I den står det blant annet at «Når Stavanger Universitetssjukehus (SUS) nå flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved «forsøkskjøkkenet» i Måltidets Hus bli et godt fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse.

Disse miljøene sender i disse dager felles søknad til Forskningsrådet i det nye «VRI-programmet», FORREGION, med Nofima som kontraktspartner. Det europeiske forskningsprogrammet «Horizon 2020» har nylig inntatt «Personified food» som en ny satsing i programmet, og det vil også her bli utarbeidet søknader sammen.

Det er gledelig at den kunnskap som har vært utviklet gjennom NCE-programmet nå tas videre inn i robuste organisasjoner som Nofima, i samarbeid med Valide, hvor det arbeides med forskning, innovasjon og utvikling av mat og måltidsløsninger. Begge selskap er lokalisert i Måltidets hus på Ullandhaug. Samtidig vil organisasjonen Måltidets hus AS, som har driftet NCE-programmet, avvikles».

Den nye satsingen skal først og fremst omhandle mat tilpasset særlige behov, herunder mat for eldre. Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug.

Videre i pressemeldingen heter det: «NCE Culinology avsluttes i juni i år, etter en 10-årig programperiode finansiert av Innovasjon Norge. Matklyngen har bestått av partnere innen produksjon, foredling og tilberedning av mat, herunder også Nofima.

I løpet av NCE-perioden har det blitt utviklet kompetanse og matløsninger basert på norsk matproduksjon. Klyngen har mobilisert kokkekunst og industriell produksjon og bidratt til økt verdiskapningen gjennom hele verdikjeden: Råvarer, foredling, ferdig produkt og salgsprofil».

