Politiet pågrep brostein-taggere

Det lave antallet Twitter-meldinger fra operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt kan tyde på at natten har vært av det rolige slaget for politiet. Noe fikk imidlertid patruljene å henge fingrene i.

På Twitter skriver operasjonslederen at politiet i 02.45-tiden kom over to menn på 27 og 43 år som drev og tagget på brostein.

Begge ble innsatt i arrest.

Kort tid etterpå, klokka 02.50, ble en bilist, en mann i 30-årene, stanset i Stavanger mistenkt for ruspåvirket kjøring.

Ifølge politiet hadde ikke mannen førerkort. Han ble tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Saken etterforskes.