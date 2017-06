– St. Svithun har ikke alltid prioritert idrettselever fra noen klubber

Dette skrev Aftenbladet tidligere denne uka. Hempel var rektor ved skolen i 15 år (den gang het han Jan Johansen).

– Da jeg begynte i jobben i 1990, het det allmennfag med idrett, og dette var en helt ny ordning. Vi jobbet hardt for å finne gode og rettferdige opptaksregler for idrettselevene. Kravet var at elevene idrettslig måtte være tatt ut på minst kretsnivå i idretter som var tilsluttet Norges idrettsforbund, sier Hempel.

Hempel var selv med på å utarbeide samarbeidsavtaler med noen klubber i distriktet.

– Samarbeidsavtalen med Viking var det jeg som inngikk på vegne av skolen. Men det var ikke snakk om prioritering av søkere som var medlemmer i Viking - søkere som idrettsmessig sto likt, måtte konkurrere med karakterer, forklarer den tidligere rektoren.

Utdanningsdirektoratet har bekreftet dagens inntaksregler ved St. Svithun videregående ikke er i tråd med loven. Praksisen skal endres, har fylkesdirektør for opplæring, Joar Loland, uttalt. Nåværende rektor ved skolen, Øystein Hennig, har uttalt at opptaksreglene er noe de har arvet.

– Det betyr imidlertid ikke at praksisen var ulovlig da den ble innført. Den gang var det ikke snakk om ei toppidrettslinje. Skolens tilbud, som innebar at idrettselevene fullførte en treårig utdanning i løpet av fire år, ble godkjent av departementet etter Reform 94. Denne ordningen varte fra 1986 til omtrent da jeg gikk av som rektor i 2005, sier Hempel.

