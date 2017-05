To cruiseskip og 2000 turister i Vågen onsdag

Begge er kommet til byen etter å ha besøkt Eidfjord i Hardanger tirsdag.

Skipene er ikke blant de største, men de har til sammen et par tusen passasjerer med. Det første skipet har Bergen som hjemby, men rederiet styres fra Sveits. Det andre skipet har italienske flagg, men drives fra Tyskland.

«Viking Sea» ligger ved Strandkaien. Hun er ett av tre helt nye søsterskip som er bygget i Italia. Det fjerde leveres senere i år og flere bygges. Skipene er prikklike, med sine 47.800 bruttotonn og 227 meters lengde.

De opptil 930 passasjerene innkvarteres i utelukkende utvendige lugarer med balkong. Flere av passasjerene har slått flere cruise sammen og er lenge om bord, opptil et par måneder.

Klokken 14 seiler «Viking Sea» videre til Ålborg, København, Warnermünde, Gdyinia, Tallin, St. Petersburg, Helsinki og Stockholm, hvor hun har snuhavn.

Tyske «AIDAvita» ligger ved Skagenkaien med godt over tusen passasjerer. Hun var på besøk også for et par uker siden. ”AIDAvita” ble bygget i Tyskland og tatt i bruk i 2002. Hun er på 42.300 bruttotonn og er 203 meter lang.

«AIDAvita» er på årets andre cruise rundt Nordsjøen. Det begynte og slutter i Tyskland og omfatter Skottland, de nordligste øyene i Storbritannia og Vestlandet i Norge. Ferden fortsetter hjem til Tyskland klokken 20, og dermed er Stavanger-besøket på hele 11 timer.

Torsdag kommer et annet skip med rød kyssemunn i baugen til Stavanger. Fredag besøker ukens siste cruisegjester byen og regionen.