1000 unge mangler læreplass

– Vi trenger flere læreplasser i hele fylket. Det er viktig at bedriftene reagerer. Dette er et samfunnsansvar for oss alle, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Cirka 1000 unge har ennå ikke har fått seg læreplass til høsten.