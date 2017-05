13-åringer startet grasbrann

Det var like etter klokken 19 mandag kveld at politi og brannvesen fikk melding om en grasbrann i Langevannsveien i Eigersund, i nærheten av Grøne Bråden barnehage. Utrykningskjøretøyene kom fram til brannstedet etter et kvarters tid.

Bjørn Tollefsen, vaktleder ved Rogaland brann og redning, opplyste at ingen bygninger er truet av flammene.

– Mannskapene har fått kontroll på alle kantene av brannen, og jobber seg nå inn mot midten. Det var full fyr da vi kom fram, men heldigvis er det nesten vindstille på stedet, sier Tollefsen.

Politiet melder at lek med fyrstikker var årsaken til brannen. Tre gutter i 13-årsalderen har tilstått at det var de som tente på. Deres foresatte er blitt informert om dette, ifølge politiet.

Ved 20-tiden melder brannvesenet at brannen er slokket. To mann er igjen på brannstedet for å dynke bakken med vann, slik at ilden ikke blusser opp igjen.