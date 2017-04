16-åring slått medvitslaus på Kvernaland

Politiet oppsummerer natt til søndag som ei «rolig natt i byene på Jæren og Nord- Jæren». Ein god del har likevel hendt:

Kl. 23.30: Ein 16 år gamal gut vart slått medvitslaus på Kvernaland. Han vart køyrd til legevakta. Politiet etterforska saka på staden, og opplyser at dei har gode spor.

Kl. 0.045: Ein berusa mann vart vekkvist frå Stavanger sentrum grunna plagsom åtferd. Han vart til slutt sett i arresten etter å ha nekta å lyde.

I løpet av heile natta vart 12 personar vekkvist eller gitt pålegg grunna ordensforstyrring og berusing.

Køyrde i rus

Kl. 0109: Ein kraftig berusa bilfører vart stansa på Lutsiveien. Personen vart fråteken førarkortet og anmeldt for køyringa.

Kl. 0143: To personar, ein mann og ei dame, laga bråk ved Hall Toll. Mannen vart til slutt sett i arrest, medan kvinna roa seg etter at politiet ga pålegg om dette.

Kl. 0224: Ein mannleg bilførar vart fråteken førarkortet og anmeldt etter å ha køyrt berusa. Bilen vart stansa i Sandnes sentrum.

Innbrot på skule

Kl. 0250: Politiet får melding om innbrot på Jåtta vidaregåande skole i Stavanger. Det er uvisst om noko er stole. Politiet har vore på staden og gjort undersøkingar.

Kl. 03.07: Ein pirattaxi vart stansa på Soma i Sandnes. Fører vart anmeldt, både for piratverksemd og for å ha køyrd for fort.

Ulykke på Nordsjøvegen

Kl. 0614: Politiet melder om glatt vegbane på E39 ved Bjerkreim. Vegtrafikksentralen er varsla.

Kl. 0638: Trafikkulykke på Nordsjøvegen på Orre. Bil køyrde av vegen. Nødetatane var på staden og føraren, ein 43 år gamal mann, vart teken med til SUS av ambulanse. Mannen var våken og framstod ifølgje politiet som lettare skada. Politiet opprettar sak.

