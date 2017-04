17 år gammel jente anmeldt for å ha sparket politikvinne

Etter det Bergens Tidende forstår vil neppe noen av de sju bli varetektsfengslet. Jourhavende politijurist, Inger Lise Høyland, vil på søndag ettermiddag bare bekrefte at noen av dem er løslatt. For de tre som er siktet for vold mot politiet gjenstår det mer etterforskning før også de kan løslates.

De juv personene som har sittet i arrest er i alderen 17 - 19 år. De alvorlige forholdene de er siktet for skjedde under en privatfest i Glasskaråsen i Åsane, som eskalerte og kom totalt ut av kontroll natt til søndag.

Tre av dem er altså siktet for vold mot politiet og har sittet i fengslig forvaring. Blant dem er en 17 år gammel jente.

– Hun skal ha sparket en politikvinne som lå på bakken i forbindelse med en pågripelse, sier operasjonsleder Ole Ronny Olsen.

Blir avhørt i dag

Politikvinnen hadde havnet på bakken i forsøk på å pågripe en festdeltaker i natt da hun skal ha blitt angrepet.

Fire andre menn er anmeldt for ordensforstyrrelse og for å nekte å etterkomme politiets pålegg. De har overnattet i fyllearresten.

Alle vil bli avhørt søndag. Foreløpig er det uklart om politiet ønsker å fremstille noen for varetekt.

Ifølge politiet skal vitner på stedet ha forklart at det var slippfest i forbindelse med russetiden som tok helt av i natt. Rundt ti politipatruljer rykket ut til stedet.

Festdeltakere angrep ifølge politiet ved å kaste flasker, steiner og sparke mot tjenestemenn og -kvinner som rykket ut. På flere av ungdommene måtte politiet bruke pepperspray.

– Etter det vi vet har alle på russebussen har vært til stede på festen. I tillegg har de invitert med seg en del andre, sier operasjonsleder Kjersti Eidsnes.

Var med på festen

Minst 60 festdeltakere deltok på festen i Glasskaråsen. Naboer i området forteller om ville tilstander. Mange slet med å sove i bråket.

– Vi så flere som sto utenfor og hoiet og drakk. En stund etterpå var det blålys over alt. Gaten var full av politibiler og et par ambulanser, sier en av naboene til BT.

Andre som var i området forteller at politiet dannet manngard for å få ungdom til å trekke nedover i gaten.

Jourhavende jurist i Vest politidistrikt Inger Lise Høyland sitter nå med den omfattende saken.

Politiet skal avhøre alle de syv som politiet tok inn i natt. Alle de som er pågrepet for vold har status som siktet.

– Jeg kan bekrefte at den yngste er en jente på 17 år, sier Høyland.

– Det første vi må gjør er å avhøre de syv personene. De kan utløse nye avhør etter hvert. Vi gjør også andre undersøkelser i saken, sier Høyland.

Håper det ikke ødelegger

Russepresident Anna Nøstbakken påpeker at dette var en lukket fest og ikke del av russefeiringen. Hun håper det ikke vil bidra til et negativt syn på russen nå før de setter i gang.

– Det er vanskelig å si om det vil påvirke folk syn, men jeg tror det. Forhåpentlig ikke i for stor grad, sier Nøstbakken.

Geir Martin Strande

Bengt Angeltvedt, som leder patruljeseksjonen hos politiet i Bergen sentrum, advarer på generelt grunnlag mot å overlate hus og hjem til noen uten å ha backup med andre voksne.

– Og man bør ikke invitere på fest via sosiale medier. Da har man ingen kontroll med hvem og hvor mange som kommer, sier Bengt Angeltvedt, leder av patruljeseksjonen hos politiet i Bergen sentrum.

Alvorlig for rullebladet

Han tror ikke nødvendigvis at privatfestene hvor politiet griper inn er blitt flere eller verre enn før.

– Men når unge er ruset og opptrer i gjeng, gjør de ofte dumme ting som kan få alvorlige konsekvenser for dem senere i livet. Får du et rulleblad som inneholder så pass alvorlige ting som vold mot politiet, er det mange dører som stenges senere i livet. Både yrkesvalg og valg av reisemål, som for eksempel reiser til USA, kan da bli stengt, sier Angeltvedt.

Selv har han ikke fått snakket med kollegene som rykket ut mot privatfesten i Glasskaråsen i natt.

– Men når en fest tar det meste av våre ressurser denne natten, er det absolutt ikke bra, sier politilederen.

Lokale hendelser i helga: