Uværet kan komme til å koste over 100 millioner kroner for forsikringsselskapene.

Det er sendt inn rundt 1500 skader på boliger etter stormen «Urd». I tillegg kommer skader på biler og båter. Minst 180 biler og 40 båter ble skadet i uværet.

Finans Norge melder at erstatningsbeløpet så langt er om lag 80 millioner kroner, men at tallet vil fortsette å stige. Gjensidige har beregnet at stormen vil komme til å koste over 100 millioner kroner.