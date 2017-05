3000 cruiseturister til Stavanger torsdag

Drøyt 3.000 gjester kommer med de to skipene. Det største skipet har nesten bare tyskere ombord.

«Mein Schiff 4» kom til Stavanger i halv åtte-tiden, etter å ha tilbragt onsdag i Haugesund.

Skipet ble bygget i Finland for tyske TUI Cruises, og ble tatt i bruk for to år siden. Det er på 99.430 bruttotonn, er 293 meter lang og kan ta drøyt 2.500 passasjerer. Etter 11 timer ved Strandkaien går «Mein Schiff 4» videre til Oslo.

Ett år gamle «Viking Sea» kommer fra Ålborg til Skagenkaien kl 12. Hun ble bygget i Italia, er på 47.800 bruttotonn og er 227 meter lang. Av de opptil 930 passasjerene er nok en det overvekt av amerikanere. Klokken 18 seiler «Viking Sea» videre til Bergen, via Eidfjord.

Fredag kommer det lille cruiseskipet Saga Pearl II til Stavanger. Dette skipet har bare briter ombord.

Anders Bang-Andersen