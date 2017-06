34-åring sikta for drapsforsøk

Den 34 år gamle mannen som gikk løs på to kvinner med ei vektstang i Stavanger sentrum 9. mai, er nå sikta for drapsforsøk mot den ene kvinnen. Fredag blir mannen framstilt for varetektsfengsling, fordi påtalemyndigheten mener det er fare for gjentakelse.