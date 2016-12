Aftenbladet ønsker alle våre lesere et godt nytt år!

Regnet ga seg i tide og vinden var helt fraværende i det vi gikk inn 2017. Det gjorde at det var mye folk ute for å få med seg kommunens åtte fellesoppskytinger.

Aftenbladets fotograf, Jon Ingemundsen, er på plass ved Vålandstårnet. Han melder like før midnatt at det er fine forhold og at det er mye folk på plass. Det er også vakter på plass for å se til at alt går fint for seg og det er satt opp sperrebånd slik at ikke folk skal komme for nære fyrverkeriet.

Politiet og brannvesenet melder rett rundt midnatt at de har det ganske travelt med mange oppdrag, men at det ikke skal være noen alvorlige hendelser eller branner akkurat nå.

Tidligere i kveld brant et skur ned til grunnen i barnehagen på Vassøy.

Aftenbladet kommer tilbake med flere bilder fra nyttårsfeiringen litt senere i natt.