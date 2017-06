Ampert om barnefattigdom i Stavanger bystyre

«Vrøvl», utbrøt Christian Wedler (Frp) da Kari Nessa Nordtun (Ap) gav flertallspartiene skylda for at barnefattigdommen øker. «Billig poeng», sa Wedler da Ap ville bevilge tre millioner kroner ekstra for å stanse utviklingen. -Vi gjør mye, sa Erlend Jordal (H). - For lite, sa Øyvind Jacobsen (Ap). -Vi løser ikke dette med å skyte på hverandre, formante varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF).