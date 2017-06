Åtte måneder etter bilkjøpet var det fortsatt uvisst når bilen kunne leveres

Bil-entusiasten Ragnar Sach er fortørnet over behandlingen han har fått av Opel Norge og forhandleren Sven Kvia AS, i forbindelse med kjøp av elbilen Opel Ampera-e. Etter gjentatte utsettelser fikk han beskjed om at leveringstidspunktet var helt uvisst – og at prisen ville øke. Onsdag kansellerte han Opel-kontrakten og kjøpte Tesla i stedet.