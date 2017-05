Basehopperen er alvorlig skadet

Ifølge en pressemelding fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) er mannen, som er født i 1982, alvorlig skadet, men stabil etter at han satt fast på en fjellhylle i Kjerag etter et basehopp fredag ettermiddag.

Sør-Vest politidistrikt Stavanger fikk melding om basehoppulykken klokka 17.20 fredag ettermiddag. En politipatrulje ble med et Sea King redningshelikopter inn til området. Redningshelikopteret tok av fra Sola litt før klokka 18. Også klatrere fra Rogaland Alpine Redningsgruppe var etter hvert på plass.

Da redningshelikopteret var framme på ulykkesstedet klokka 18.35, fikk de kontakt med basehopperen via vinking og tegn. Han signaliserte at han var i bra form, ifølge vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS).

– Vi satte av klatrere på et punkt litt under fjellhylla der basehopperen var. De klatret opp og fikk sikret basehopperen, slik at vi kunne heise ham ut med helikopteret, fortalte vakthavende redningsleder Ben Vikøren ved HRS etter at mannen var i sikkerhet.

Klokka 20.30 var Sea King-helikopteret på vei tilbake til Sola med basehopperen om bord.

Etter de første meldingene tydet det på at mannen ikke var alvorlig skadet. Det har altså endret seg lørdag formiddag.

