Bedrageri-tiltalt Sp-politiker fra Eigersund får permisjon før valgkampen

Ruth Evy Berglyd har i samråd med Rogaland Senterparti bestemt seg for å søke om permisjon fra sine folkevalgte verv til trygdesaken mot henne er behandlet i retten, opplyser partiet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Videre i meldingen heter det at Berlyd ikke ønsker at saken mot henne skal ble en belastning for partiet og den forestående valgkampen.

– Som fylkesleder har jeg stor forståelse for hennes avgjørelse. Jeg håper at denne gamle saken raskt kan bli avgjort i rettssystemet, sier Bjarne Undheim.

Ruth Evy Berglyd er Senterpartiets ene representant i formannskapet og er gruppeleder i kommunestyret i Eigersund. I tillegg representerer hun partiet i fylkestinget og i fylkets samferdselsutvalg. Hun er også vararepresentant til Stortinget.

Bedrageri-saken handler først og fremst om Berglys mann. Han skal ha klart å få utbetalt nesten 1 million kroner fra Nav i ulike trygdeytelser mens han arbeidet for enkeltmannsforetaket til Berglyd. Dette skal ha skjedd mellom 2007 og 2010. Les mer om saken her.