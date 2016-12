Ber folk sikre småbåter og løse gjenstander

Det meldes på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Stavanger kommune vil ha mannskap i beredskap med tanke på eventuelle trær som blåser over ende eller andre konsekvenser av vind og vær.

Værvarslinga melder om full storm og kan hende sterk storm, først fra vest og senere nordvest, mandag 2. juledags ettermiddag og kveld.

Vindkastene kan komme opp i 30–40 meter i sekundet innover land. Været er foreløpig like under kriteriene for ekstremvær, men det kan endre seg, melder Fylkesmannen i Rogaland.

Høye bølger

Det ventes også høye bølger mot kysten, 9–11 meter signifikant bølgehøyde. I tillegg meldes det om ekstra høy vannstand 2. juledag, med topp kl. 21.10. Kombinasjonen køye bølger og høy vannstand kan forårsake skader langs kysten.

Vær- og vindskader i frimområdene i Stavanger kan alle melde fra om på VOF:www.varselomfeil.no.

Politiet oppfordrer også folk til å sikre ting som er løse:

EKSTREMVÆR er meldt å treffe Rogaland 26/12-16 tiden 1500-2400, periodevis sterk storm, vest/nordvest, sikre løse gjenstander. — SVPD ops - Stavanger (@Rogalandops) December 25, 2016

Mer om juleuværet: