Ber prestene droppe Facebook-debatter

Det er Vårt Land som skriver at det nå arbeides med etiske retningslinjer som skal gjelde for alle ansatte i Den norske kirke, det nye rettssubjektet som blir opprettet fra 1. januar 2017.

Samtidig mener Kirkerådet at ansatte i kirken har «lite å ha oppnå» ved å delta i debatt på sosiale medier, og ber prestene holde fingrene fra tastaturet når det stormer rundt kirken i offentligheten.

– De sosiale mediene er en del av det offentlige rom. Når for eksempel en prest opptrer der, vil omgivelsene alltid oppfatte vedkommende som prest. Derfor er det viktig at man er bevisst, sier stiftsdirektør Tormod Stene­ Hansen i Agder og Telemark ­bispedømme til Vårt Land.

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet, sier at de nye retningslinjene vil gi tydelige råd om rollebevissthet og ansvar som kirkeansatt.

Hun legger til at en tommelfingerregel er å forstå at man aldri kan være privatperson på for eksempel Facebook.

De siste dagene har sokneprest Arnis Ósk Hauksdóttirs aktivitet på flere muslimkritiske grupper på Facebook resultert i omfattende mediedekning.

Steinkjer-presten har vært medlem av Facebook-gruppene «Stopp islamiseringen av Norge» og «Nei til islam på alle plan».

Tilfellet skal ikke være enestående. KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, opplyser at kirke­ansatte fra tid til annen markerer seg med uortodokse og politisk ukorrekte formuleringer på sosiale medier.

– Dette er et område som krever mer oppmerksomhet fremover, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Håbrekke i KA til Vårt Land.

Assisterende stiftsdirektør i Stavanger bispedømme Gunnar Rønnestad, opplyser til Aftenbladet at det ikke er nedfelt egne retningslinjer for opptreden i sosiale medier i Stavanger bispedømme.