Et våpenskap med en revolver samt en bil er meldt stjålet under et innbrudd i Verdalen i Klepp.

Politiet fikk melding om innbruddet klokken 07.45 tirsdag og ber om tips fra publikum i forbindelse med innbrudd og tyveri.

Bilen som er stjålet er en gul Opel Combo med registreringsnummer RK19856.

Klokken 09.45 melder politiet om nok et innbrudd i Verdalen, denne gang i en bil. Et vindu i bilen er knust og en gps stjålet.