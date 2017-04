Blidensol sykehjem tillater hijab

Det melder NRK Rogaland.

– Det blir ikke noe hijabforbud, det er helt klart, sier styremedlem Thomas Middelthon til NRK.

Han sier videre at styret ikke har tenkt å lage noe mer bråk rundt saken.

Styret ved Blidensol sykehjem vedtok i september i fjor at alle ansatte som er i kontakt med beboerne, skal bruke arbeidsantrekk som er utlevert fra sykehjemmet og det er ikke tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg som hijab eller palestinaskjerf.

En kvinne som er ansatt ved sykehjemmet, og som selv bruker hijab, klaget hijab-forbudet ved Blidensol sykehjem inn for Likestillings-og diskrimineringsonbudet (LDO). Der fikk hun medhold. Saken ble anket til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. De slo fast at slår fast at uniformsreglementet til Blidensol sykehjem er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion.

Blidensol sykehjem gjorde det i etterkant klart at de ville vurdere å ta avgjørelsen videre til retten.

På bakgrunn av hijabforbudet, og flere andre forhold, sa Stavanger kommune i april opp driftsavtalen med Blidensol sykehjem. Det betyr at sykehjemmet ikke lenger vil være tilknyttet Stavanger kommune når oppsigelsestiden på to år er over. Alle pasientene må flyttes til andre sykehjem.

I dag sier direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune til NRK at dette åpner for ny dialog med sykehjemmet.