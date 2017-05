Bøndene blokkerer utkjøring av mat tre steder i Rogaland fredag morgen

– Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Torsdag har bønder aksjonert langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

Bøndene aksjonerte i Stavanger og Sandnes torsdag.

Disse stenges i Rogaland

– Vi ønsker et mangfoldig jordbruk. Forbruker ønsker norsk mat. Vi har opplevd sterk støtte og sympati disse dagene med brudd. Mange ser at dette handler om hvordan vi vil at maten skal produseres framover, sier Bartnes.

I Rogaland vil disse lagrene bli blokkerte:

Asko Skurvemarka på Ålgård, Remas lager i Koppholen i Sandnes og Coops lager i Nesflåtveien i Stavanger.

Totalt vil 48 lagre over hele landet bli blokkerte.

Les også:

Ønsker ikke å ramme forbrukerne

200–300 bønder er engasjert i aksjonen, som vil ramme grossistlagrene til de tre store kjedene og føre til at det blir færre varer i mange butikker, opplyser bondelagslederen til NTB.

På spørsmål om hvor lenge bøndene kommer til å aksjonere, svarer han følgende:

–Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen. Medlemmene våre er frustrerte over at vi ikke fikk til et forhandlingsresultat, sier Bartnes og legger til:

– Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne. Men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringa ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat. Vi håper forbrukerne har forståelse for aksjonen.

Ministeren kritisk

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er kritisk til at Norges Bondelag planlegger å blokkere matkjedenes grossistlagre over store deler av landet.

– Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.

Kristian Jacobsen

Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.

– Butikkarbeidere, hjelpepleiere og rørleggere som har vist moderasjon i sine lønnskrav, kan umulig oppleve det som rimelig at bønder som er lovet en høyere inntektsvekst enn dem selv, nå gjør hverdagen vanskeligere for dem, sier landbruksministeren.

Kan raskt få konsekvenser

Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, håper på en kortvarig og ansvarlig markering.

– Vi vil informere de daglige lederne for lagrene våre i løpet av kvelden om at Bondelaget planlegger aksjoner i morgen tidlig, og henstiller til folk om å opptre ryddig, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen.

Les med om jordbruksoppgjøret: